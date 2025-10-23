Депутат Полтавської міськради не задекларував понад 200 млн грн у криптовалюті
З початку повномасштабного вторгнення посадовець регулярно конвертував великі суми готівки у криптовалюту
Правоохоронці викрили депутата Полтавської міської ради, який не задекларував понад 200 млн грн у криптовалюті. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 23 жовтня.
Слідчі встановили, що під час подачі декларацій за 2022-2024 роки полтавський депутат приховав наявність у нього і близьких родичів віртуальних активів.
Уже у 2025 році зловмисник виправив звітні фінансові документи й зазначив наявність певних нематеріальних активів та транзакцій з ними, проте подані дані також не були правдивими.
Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак за даними «Української правди», ідеться про Олександра Калуцького.
Депутат Полтавської міськради Олександр Калуцький (Фото інтернет-видання «Полтавщина»)
Як зазначили в Нацполіції, депутат та його дружина мали акаунти на міжнародній криптобіржі, через які отримували цифрові активи. Однак ці дані у деклараціях про доходи посадовець не вказував.
За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення чоловік систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де гроші конвертували у криптовалюту.
Депутату вже оголосили підозру за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). Йому загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання відчуття запобіжного заходу.