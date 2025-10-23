Правоохоронці провели обшуки в депутата з Полтави

Правоохоронці викрили депутата Полтавської міської ради, який не задекларував понад 200 млн грн у криптовалюті. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 23 жовтня.

Слідчі встановили, що під час подачі декларацій за 2022-2024 роки полтавський депутат приховав наявність у нього і близьких родичів віртуальних активів.

Уже у 2025 році зловмисник виправив звітні фінансові документи й зазначив наявність певних нематеріальних активів та транзакцій з ними, проте подані дані також не були правдивими.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак за даними «Української правди», ідеться про Олександра Калуцького.

Депутат Полтавської міськради Олександр Калуцький (Фото інтернет-видання «Полтавщина»)

Як зазначили в Нацполіції, депутат та його дружина мали акаунти на міжнародній криптобіржі, через які отримували цифрові активи. Однак ці дані у деклараціях про доходи посадовець не вказував.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення чоловік систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де гроші конвертували у криптовалюту.

Депутату вже оголосили підозру за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). Йому загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання відчуття запобіжного заходу.