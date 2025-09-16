У багажі 40-річної українки прикордонники та митники виявили незадекларовану валюту – 280 тис. доларів та 80 тис. євро

40-річна українка спробувала вивезти до Польщі незадекларовані 280 тис. доларів та 80 тис. євро, що за курсом НБУ становить понад 15,3 млн грн. Валюту виявили на польській стороні кордону.

Як повідомили 15 вересня у Підкарпатському митному та податковому управлінні в Перемишлі, цей випадок стався 11 вересня під час перевірки мандрівників на пішому переході в Медиці. У багажі 40-річної українки прикордонники та митники виявили незадекларовану валюту – 280 тис. доларів та 80 тис. євро. У перерахунку на польські злоті це понад 1,3 млн, або ж понад 15,3 млн грн за курсом НБУ.

Справою займаються співробітники Підкарпатського митного та податкового управління в Перемишлі. Українці загрожує штраф у розмірі 80 тис. злотих (912 тис. грн за курсом НБУ).

Нагадаємо, що при в’їзді або виїзді з Європейського Союзу люди зобов’язані декларувати валюту, якщо сума перевищує 10 тис. євро на одну людину.