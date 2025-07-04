У ручній поклажі пасажира поляки виявили незадекларовані 299 тис. доларів, 7,5 тис. євро та понад 6 тис. грн

Українець намагався незаконно вивезти до Польщі значну суму валюти через пункт пропуску «Краківець-Корчова» – 299 тис. доларів та 7,5 тис. євро. Порушника виявили на польській стороні кордону та порушили кримінальну справу.

Як повідомили 3 липня у Підкарпатському митному та податковому управлінні в Перемишлі, співробітники митної та фіскальної служби виявили дві спроби незаконного перевезення готівки громадянами України.

У пункт пропуск «Краківець-Корчова» приїхав легковий автомобіль, у ручній поклажі пасажира поляки виявили незадекларовані 299 тис. доларів, 7,5 тис. євро та понад 6 тис. грн, які українець намагався ввезти до Польщі. Йдеться про понад 12,8 млн грн за курсом НБУ. Щодо нього порушили кримінальну справу, а також оштрафували на 45 тис. злотих (за курсом НБУ – 520 тис. грн).

Інший випадок трапився у пункті пропуску «Шегині-Медика». У пасажирки автобуса польські митники виявили незадекларовані 184 тис. злотих (2,1 млн грн або понад 40 тис. євро за курсом НБУ). Відомо, що українку оштрафували на 18 тис. злотих (понад 200 тис. грн).

Нагадаємо, що при в’їзді або виїзді з Європейського Союзу люди зобов’язані декларувати валюту, якщо сума перевищує 10 тис. євро на одну людину.