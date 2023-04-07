Аварія трапилась між селами Хлопчиці та Вістовичі Самбірського району на трасі Львів – Самбір – Ужгород

Шестеро людей травмувалися в потрійній ДТП на Львівщині. Серед травмованих – двоє неповнолітніх.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася вранці в четвер, 6 квітня. Між селами Хлопчиці та Вістовичі Самбірського району на трасі Львів – Самбір – Ужгород зіткнулися три автомобілі: Toyota Avensis, яким керувала 35-річна львів’янка, вантажівки MAN, за кермом якого був 55-річний львівʼянин, та мікроавтобус Fiat Ducato, яким керував 60-річний мешканець Самбірського району.

Внаслідок ДТП травмувалися шестеро людей, які з різними травмами були госпіталізовані до лікарень. Зокрема, постраждала водійка легковика та двоє пасажирок – львів’янки віком 8 і 14 років, а також водій мікроавтобуса та двоє його пасажирів – 32-річна жінка і 55-річний чоловік, обоє – мешканці Самбірського району.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцям загрожує до 3 років позбавлення волі.