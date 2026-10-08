У Прилуках завершили пошуково-рятувальну операцію

У четвер, 8 жовтня, Володимир Зеленський повідомив, що у Прилуках на Чернігівщині завершили пошуково-рятувальні роботи. Жертвами російської атаки стали 22 людини.

Пошуково-рятувальна операція тривала й вночі. Загалом на місці події працювали 500 фахівців екстрених служб, яким вдалося врятувати 15 людей, серед яких була пʼятирічна дівчинка. Однак через російський удар по пʼятиповерхівці загинули 22 людини, серед них пʼятеро – діти.

Президент зауважив, що росіяни продовжують терор цивільного населення. Зокрема, під атакою окупантів 8 жовтня опинилися 10 областей України. Серед них Краматорськ, де окупанти вдарили по двох автобусах, убивши 30 людей.

Володимир Зеленський подякував лідерам країн, які засудили російські атаки, однак вкотре наголосив, що для завершення війни необхідно тиснути на Росію та її очільника Владіміра Путіна.

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«Важливо, щоб підтримка на словах набувала конкретних форм у нових оборонних пакетах для українського захисту. Постачання антибалістики, амуніції до нашої бойової авіації, інвестиції в перехоплювачі – все це фактично працює на збереження життів щодня», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 7 жовтня, росіяни крилатою ракетою вдарили по пʼятиповерховому будинку на Чернігівщині. Обстріл зруйнував 30 квартир у двох підʼїздах.