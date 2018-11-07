У приміській маршрутці на вул. Стрийській померла 60-річна львів’янка

Жінка померла у маршрутці №131 на вул. Стрийській

У середу, 7 листопада, приблизно о 15:30 на вул. Стрийській у приміській маршрутці померла 60-річна пасажирка. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Жінка померла у маршрутці №131, що курсує за маршрутом Рясне-Руське – King Cross Leopolis. Жінці раптово стало погано у маршрутці і вона померла до приїзду медиків.

Як встановили правоохоронці, померлою є 60-річна львів’янка. Її тіло скерують на судово-медичну експертизу.