Поліція з'ясовує причини загибелі трирічного українця в одному із сіл Польщі

У понеділок, 11 березня, у селі Вежбінек Великопольского воєводства у Польщі знайшли мертвим трирічного хлопчика з України. Дитина проживала в будинку разом з батьками, які і повідомили в поліцію про її загибель.

Тіло трирічного хлопчика знайшли в одному з будинків у Вержбінку. Батьки дитини сповістили про трагедію правоохоронців вранці 11 березня, передає RMF FM.

Речниця окружної прокуратури в Коніні прокурор Ева Возняк повідомила, що і загиблий хлопчик, і його батьки були громадянами України. З її слів, на тілі дитини не виявили ознак насильницької смерті, однак правоохоронці не виключають таку ймовірність.

Молодший інспектор Анджей Боровяк з Великопольської поліції повідомив, що для встановлення причини смерті дитини буде проведено розтин. «Наразі відомо небагато, чекаємо висновків лікарів», – додав офіцер.