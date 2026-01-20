Діти перебували у холодному будинку без належних побутових умов

У Луцькому районі з однієї родини вилучили п’ятьох дітей, які проживали в неналежних умовах. Семимісячну дівчинку у виснаженому стані госпіталізували. Про це у вівторок, 20 січня, повідомила пресслужба прокуратури Волині.

За інформацією поліції, увечері 18 січня мешканець Луцького району повідомив правоохоронців, що в одному з сіл малолітні діти перебувають у будинку з пʼяною матірʼю. Найменшій дитині в родині – лише сім місяців.

Поліцейські, які прибули на виклик, ухвалили рішення про негайне вилучення дітей. Чотирьох неповнолітніх доставили до притулку, а немовля з ознаками виснаження – до медичного закладу. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування батьків дітей.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, подія сталася на території Ківерцівської громади. У місцевій службі у справах дітей від коментарів відмовилися.

Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). 30-річній матері загрожує кримінальна відповідальність.

У прокуратурі також повідомили, що ще з однієї сім’ї у Луцькому районі вилучили трьох дітей. За даними правоохоронців, у цих родинах зафіксували відсутність належних побутових умов, нестачу їжі та одягу, а також систематичне зловживання алкоголем дорослими.