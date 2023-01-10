Рятувальники передали тіло загиблої правоохоронцям

Поблизу Івано-Франківська з річки Бистриця рятувальники дістали тіло невідомої жінки. Загиблій орієнтовно 55-60 років, поліція опублікувала фото речей жінки та звернулася до мешканців Франківська з проханням допомогти встановити особу загиблої. Обставини смерті жінки наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про виявлення у воді тіла жінки рятувальникам надійшов у вівторок, 10 січня. Загиблу знайшли мешканці села Вовчинець, що поблизу Франківська. Відтак працівники служби порятунку витягли з річки Бистриця тіло жінки та передали поліцейським.

«На вигляд жінці 55-60 років, середньої тілобудови, волосся коротке коричневе. Була одягнена у балонову куртку чорного кольору з капюшоном, светр в чорну - білу вертикальну смужку, штани чорного кольору, балонове взуття зелено-чорного кольору, шарф зеленого кольору, шапку чорного кольору з брошкою у вигляді квітки. При собі мала окуляри, рукавиці в’язані червоного кольору та ключі», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі жінки. Поліцейські просять допомогти встановити її особу. Усіх, хто має будь-яку інформацію про особу загиблої жінки, просять телефонувати на спецлінію 102.