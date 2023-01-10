Розшукуваного 66-річного мешканця Хуста знайшли мертвим через тиждень після зникнення. Тіло закарпатця виявили за 11 км від місця зникнення, у сусідньому Берегівському районі. Раніше рятувальники обстежували цю ж ділянку річки, однак тіло не виявили.

Як повідомила прес-службі ДСНС Закарпаття, тіло 66-річного чоловіка у річці Тиса виявили мешканці села Веряця Берегівського району. Загиблого з річки діставали водолази. Повідомлення про виявлення тіла потопельника рятувальники отримали ввечері у понеділок, 9 січня.

«О 16:00 поблизу села Веряця Королівської тергромади в руслі річки Тиса місцевим населенням виявлено тіло 66-річного розшукуваного чоловіка. Для проведення пошукових робіт залучалось водолазно-рятувальне відділення з Хуста», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, загиблого розшукували із середи, 4 січня, після повідомлення про ймовірне його утоплення у річці Ріка поблизу вулиці Волошина у Хусті. Під час пошукових робіт рятувальники обстежили 30 км річки вниз по течії Тиси, однак тіла не виявили.