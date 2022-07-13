Березнівську громаду зобов'язали негайно прибрати та утилізувати мертву рибу

На річці Случ у Березнівській громаді на Рівненщині працівники екоінспекції виявили масову загибель риби. Загалом лише на березі річки виявили понад 43 тис. загиблих екземплярів. За попередніми підрахунками, навколишнє середовище зазнало збитків на 5 млн грн. Що саме спричинило екологічну проблему, наразі невідомо. Працівники екоінспекції відібрали проби води, наразі їхні результати невідомі.

Як повідомила прес-служба екоінспекції Поліського округу, на гарячу лінію звернувся мешканець села Тишиця і повідомив, що на річці Случ масово гине риба. Зокрема, мертві тушки риб спостерігали біля сіл Витковиці, Князівка, Тишиця, а також неподалік міста Березне.

На місце виїхали працівники екоінспекції та рибоохоронного патруля. Після обстеження берегів річки Случ спеціалісти виявили 43,6 тис. екземплярів мертвої риби:

плітка – 24,2 тис. екземплярів;

верховодка – 7,7 тис. екземплярів;

окунь – 4,4 тис. екземплярів;

краснопірка – 6,6 тис. екземплярів;

судак – 330 екземплярів;

лящ – 440 екземплярів.

Збитки навколишньому середовищу працівники екоінспекції оцінили в 4,8 млн грн.

«Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю відібрані проби поверхневої води в річці Случ для подальшого лабораторного дослідження вимірювань показників складу та властивостей проб води, зміни яких могли спричинити загибель водних біоресурсів», – йдеться у повідомленні.

Матеріали щодо цього інциденту спрямували до поліції. Наразі справу кваліфікують за ст. 242 ККУ (порушення правил охорони вод). Також екоінспекція направила лист до керівництва Березнівської громади з проханням негайно прибрати з берегів загиблу рибу.