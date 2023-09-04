Підозрюваний пояснив, що незадоволений рівнем життя в країні

У Рівному поліція вручила підозру чоловікові, який на двох електронних банерах розмістив антиукраїнські написи. Злочин він вчинив ще 24 серпня, на День незалежності, розмістивши на табло фразу «З днем незалежності, раби».

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, раніше чоловік обслуговував електронне обладнання місцевих пунктів обміну валют.

«Встановлено, що 24 серпня цього року 31-річний чоловік, використовуючи власний мобільний телефон, здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронних екранів, розташованих на одному з автовокзалів Рівного та по вулиці Драгоманова в обласному центрі, і замінив рекламне повідомлення на напис "З днем незалежності, раби!"», – йдеться у повідомленні.

Особу зловмисника швидко встановили: ним виявився 32-річний мешканець Рівного. Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, він пояснив, що незадоволений рівнем життя в країні, а відтак, вважає себе рабом. Водночас запевнив, що не підтримує російську агресію проти України.

У понеділок, 4 вересня, слідчі вручили чоловікові підозру за ч.1 та ч.2 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу, а максимально – п'ять років ув'язнення.

В прес-службі СБУ Рівненщини додають, що наразі триває перевірка до можливої причетності чоловіка до агентурного апарату ворожих спецслужб.