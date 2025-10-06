Патрульні помітили порушника комендантської години на вулиці Басівкутській у Рівному

У Рівному під час комендантської години водій автомобіля BMW тікав від поліцейських. Після зупинки транспорту у чоловіка виявили ознаки сп’яніння, а в салоні знайшли наркотики. Патрульні склали на порушника шість адмінматеріалів. Про це повідомила 6 жовтня пресслужба патрульної поліції області.

За інформацією правоохоронців, 4 жовтня близько 02:00 на вулиці Басівкутській у Рівному патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого порушив комендантську годину. За допомогою світлових маячків і звукової сигналізації інспектори подали вимогу про зупинку, проте порушник лише збільшив швидкість та почав утікати.

«Водій не впорався з керуванням і вʼїхав на перехресті, де організовано круговий рух, у бордюрний камінь. Одразу після цього залишив місце ДТП і почав втікати далі. Патрульні зупинили 36-річного порушника на вулиці Млинівській», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з водієм, інспектори виявили у нього ознаки сп’яніння. Алкотестер показав 0,48 проміле. Крім того, у салоні легковика знайшли зіп-пакет із речовиною, схожою на наркотичну.

На порушника склали адміністративні матеріали за:

ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП;

ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП;

ст. 122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку) КУпАП;

ч. 3 ст. 126 (Водій обмежений у праві керування) КУпАП;

ч. 4 ст. 126 (Водій позбавлений права керування) КУпАП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, придбання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.