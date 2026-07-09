У Рівному судитимуть 43-річного лікаря, який незаконно виписав собі майже 100 електронних рецептів на наркотичні препарати. Чоловік зізнався, що є наркозалежним і проходить лікування. Його уже звільнили. Про це в четвер, 9 липня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Рівненської області.

За даними слідства, навесні 2025 року лікар-отоларинголог, не маючи права працювати з наркотичними засобами, незаконно виписав на себе три електронні рецепти на препарат «Налбуфін» та призначив собі курс лікування тривалістю 110 днів.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Окрім того, із січня по квітень 2026 року він, використовуючи електронний підпис свого колеги з іншої лікарні, незаконно втрутився в роботу системи. Від імені іншого лікаря він створив фіктивний запис про власне лікування та оформив 95 електронних рецептів на морфін, трамадол і діазепам. Згодом усі ці препарати придбав в аптеках.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Лікар визнав свою провину. Він пояснив, що є наркозалежним і проходить лікування. Після викриття його звільнили з медичного закладу.

Матеріали справи уже скерували до суду. Рівнянину інкримінують незаконну видачу рецептів на придбання наркотичних засобів, незаконне використання таких документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи (ч. 1 ст. 319, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 361 КК України). Санкції статей передбачають штраф від 17 тис. до 68 тис. грн, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на той самий строк.