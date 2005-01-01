У Рівному вночі підпалили авто волонтера Романа Коваля

У Рівному у понеділок вночі горіли два автомобілі, за попередньою інформацією причиною загоряння транспортних засобів є підпал, повідомила обласна поліція.

«На місці події працювали слідчо-оперативна група та рятувальники. Унаслідок пожежі було пошкоджено два автомобілі: «Volkswagen Polo», зареєстрований на лізингову компанію, та «Land Rover Freelander», який належить 54-річному рівнянину», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією причиною загоряння транспортних засобів є підпал, однак остаточну причину встановить експертиза.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Водночас волонтер, активний учасник Революції Гідності Роман Коваль повідомив на своїй сторінці у Facebook, що спалили його автомобіль.

«Сьогодні вночі спалили мій автомобіль. Це помста за громадську, політичну і військову діяльність», – написав Коваль і додав, що ця автівка побувала у найгарячіших точках війни на Донбасі.