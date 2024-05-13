Співробітники СБУ затримали російського агента в Рівному

У Рівному правоохоронці затримали російського агента, який збирав розвіддані про військові об’єкти та пересування техніки. Чоловік також допомагав наводити ворожі ракети на територію Рівненщини.

Як 13 травня повідомили у прес-службі Управління СБУ в Рівненській області, підозрюваний – уродженець Криму, який тривалий час проживав у Рівному й займався перевезеннями комерційних вантажів.

«Перебуваючи за кермом власного авто, він об’їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони», – зазначають в СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він проводив дорозвідку поблизу українських військових. У нього вилучили телефон.

За даними слідства, до початку повномасштабної війни затриманий регулярно відвідував своїх родичів у Криму, де його і завербувала співробітниця ФСБ.

«Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно "активувала" свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Крім наведення російських ракет на територію Рівненщини, він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою ЗСУ по автотрасах західного регіону», — повідомили слідчі.

Зловмиснку повідомили про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ), наразі він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення.