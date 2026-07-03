Осередок захворювання виявили у Перечинській громаді

У селі Зарічово Перечинської громади виявили захворювання на гепатит А в місці компактного проживання ромів. На закупівлю вакцини виділили 160 тис. грн.

Як повідомив міський голова Перечина Іван Погоріляк, станом на п’ятницю, 3 липня, відомо про 13 хворих, серед яких 11 дітей.

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«На жаль, ці люди не дуже хочуть госпіталізовуватися. Закликаємо їх не відвідувати громадські місця, зокрема гральні, спортивні майданчики та пляжі, адже інфекція поширюється через забруднені руки», – зазначив посадовець.

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Під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили виділити з бюджету Перечинської міськради 160 тис. грн на закупівлю вакцини для проведення профілактичних щеплень мешканцям табору та провести знезараження громадських колодязів, які не підключені до системи централізованого водопостачання.

Керівники дитсадків та шкіл громади не повинні допускати в заклади дітей з осередку захворювання та контактних осіб до отримання медичного висновку або проведення профілактичної вакцинації за рекомендацією лікаря.

Що таке гепатит А

Гепатит А (хвороба Боткіна) – це гостра вірусна інфекція, яка вражає печінку. Захворювання викликає вірус гепатиту А, який в основному передається через брудні руки, заражену воду, інфіковані вірусом овочі та фрукти, через близький контакт із хворим, спільний посуд, рушники тощо.

Першими симптомами гепатиту А є підвищення температури тіла, нудота, біль або дискомфорт у правому підребер’ї, пожовтіння шкіри та білків очей.

У цього захворювання дуже довгий інкубаційний період. Від того моменту, як збудник потрапив в організм людини, і до моменту появи перших клінічних ознак хвороби, може пройти до 45 діб. Людина найбільш заразною є тоді, коли ще не має класичних симптомів запалення печінки – пожовтіння склери, слизових, шкірних покровів. Хворий може відчувати незначне нездужання, підвищення температури, втому. І в цей період він є найбільш небезпечний для інших.