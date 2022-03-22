У Росії зупинили роботу підприємства «Уралвагонзавод» та Челябінський тракторний завод – там виготовляють та ремонтують танки та іншу броньовану техніку для ЗС РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що російська армія, що зазнає в України значних втрат у живій силі і техніці, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і броньованої військової техніки.

Однак через європейські санкції російські підприємства перестали отримувати комплектуючі іноземного виробництва і не можуть задовольнять потреби армії-агресора. Також ці підприємства не можуть збирати броньовану техніку на експорт.

Вся система керування вогнем у модернізованих російських танках спирається на французькі тепловізори, які постачались в обхід санкцій від 2014 року, через Білорусь, пише Defence Express.

Прогнозується, що західні санкції матимуть аналогічний каскадний ефект щодо всього військово-промислового комплексу РФ. Йдеться не тільки про унеможливлення виробництва озброєння, що з'явилось з 2000-х років, а навіть про ремонт виготовленої раніше техніки і озброєння.