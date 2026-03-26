Правозахисники визнали Журавля політичним в’язнем

У Росії під час етапування зник 22-річний уродженець українського Криму Микита Журавель. Хлопець був засуджений у Чечні за спалення Корану, а потім у Волгограді за звинуваченням у держзраді. Про це 25 березня повідомив «Кавказ.Реалії» (проєкт «Радіо Свобода»).

Адвокат Журавля Андрій Сабінін у листі до членкині Ради з прав людини при президентові РФ Єви Меркачової повідомив, що з 24 грудня 2025 року немає жодних звісток про свого підзахисного.

У листі, який Меркачова опублікувала у своєму телеграм-каналі, Сабінін розповів, що Журавля етапували з Москви наприкінці грудня. 24 грудня його близькі отримали останній лист, який хлопець надіслав з Ульяновська. Після цього він зник.

Зі слів адвоката, наразі немає жодних доказів, що Микита Журавель живий. Він попросив Меркачову посприяти в пошуках засудженого.

Сабінін додав, що в СІЗО у Волгограді, де Журавель утримувався з жовтня 2024 року до листопада 2025 року, йому незаконно відмовляли у тривалих побаченнях з батьками.

Що відомо про Микиту Журавля

Микита Журавель народився в українському Криму, який з 2014 року анексований Росією. Освіту здобув у кадетському училищі, а потім в університеті у Волгограді. У травні 2023 року 19-річного студента затримали і звинуватили у зйомці відео з палаючим примірником Корану на тлі мечеті.

Після інциденту Журавля та його справу скерували до Чечні, хоча це суперечить російському законодавству: злочин мали розслідувати там, де він стався – у Волгограді.

У вересні 2023 року Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син Адам б’є Журавля. Після цього Кадирову-молодшому надали близько десятка орденів і медалей. Також його призначили головою служби безпеки глави Чечні.

27 лютого 2024 року суд у Грозному засудив Микиту Журавля до трьох з половиною років колонії у справі про спалення Корану. Його визнали винним в образі почуттів вірян і хуліганстві з «релігійної ненависті». Обвинувачення стверджувало, що він спалив Коран на прохання українських спецслужб за 10 тис. рублів.

У жовтні 2024 року стало відомо, що чоловіка звинуватили у державній зраді. За версією слідства, він «запропонував співпрацю» українським спецслужбам. У березні 2023 року Журавель нібито надіслав представнику СБУ «відеозаписи потяга, що перевозив військову техніку ЗС РФ, літаки військового призначення, а також дані про пересування службового автомобіля однієї з військових частин».

Жодних підтверджень цьому немає, як і прямих доказів його причетності до відео зі спаленням Корану (автора на записі не видно). Основне, на що спиралися слідство і суд, – визнання провини Журавлем, але воно, ймовірно, було отримано під тиском силовиків, зазначали правозахисники «Меморіалу».

Російський псевдосуд визнав Микиту Журавля винним у державній зраді (Фото росмедіа)

У листопаді 2024 року Микиту Журавля засудили до 13,5 років колонії суворого режиму.

Правозахисний проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал» визнав Журавля політичним в’язнем. Правозахисники вказують, що незалежно від того, хто саме спалив Коран, його дії мають бути кваліфіковані як публічне осквернення релігійної літератури – тобто як адміністративне правопорушення, а не кримінальний злочин.