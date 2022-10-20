За останні кілька місяців в Швеції вкрали близько сотні камер для спостереження за швидкістю руху на дорогах, такі самі виявили в російських безпілотниках «Орлан-10»

За останні кілька місяців в Швеції вкрали близько сотні камер для спостереження за швидкістю руху на дорогах. За інформацією видання Aftonbladet, аналогічне обладнання виявили в російських саморобних безпілотниках «Орлан-10», розбір яких проводили українські фахівці, повідомило УНІАН. Виглядає на те, що вкрадене обладнання перевезли в РФ і використали при виробництві безпілотників «Орлан-10». Інформацією про це поділилося місцеве видання.

Видання зазначає, що за останню добу стало відомо про викрадення як мінімум п'яти камер. Три на ділянці траси між містами Хофорс і Фалун, а ще дві — неподалік від Хедемора.

Переважна частина крадіжок сталася наприкінці серпня. Тоді поцупили 11 камер контролю швидкості на окружному шляху між містами Тірп і Харгсхамн. Ще 50 вкрали в районі Стокгольма. У вересні злочини продовжилися, особливо в околицях Уппланде. Зникали навіть ті камери, які встановили замість поцуплених. Заміна кожної одиниці обладнання обходиться в 250 тис. шведських крон (приблизно 21 тис. доларів).

За словами національного координатора при шведському транспортному управлінні Єви Лундберг, зараз потрібно компенсувати 100 камер і відремонтувати зламані шафи. Дослідження місць злочинів показало, що саме камери були метою злодіїв.

У сталевих шафах уздовж автомобільних трас Швеції встановлено камери Canon. Аналогічні моделі виявили в російських розвідувальних безпілотниках «Орлан-10». Українські фахівці розібрали цей БПЛА і побачили, що в ньому камери прикріплені липучками до сталевих пластин. Тобто вони легко знімаються і можуть використовуватися автономно.

Представники поліції безпеки Швеції (Säpo) заявили, що їм відомо про ймовірний зв'язок між дронами росіян та крадіжками камер. Однак, як повідомив прес-секретар Фредрік Хультгрен-Фріберг, правоохоронці наразі не можуть розповідати про свою розвідувальну роботу і повідомляти подробиці.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже знищили 1311 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Частина з них — це «Орлан-10».

Раніше у своєму матеріалі УНІАН також розповідало, що в дронах «Орлан-10» майже немає російського обладнання: електроніка — західна або китайська, двигун — японський, зв'язок — німецький, модуль навігації GPS — швейцарський, датчики контролю польоту — американські.