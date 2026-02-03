У російському Бєлгороді стався черговий блекаут

Ввечері вівторка, 3 лютого, у Бєлгороді, що в Росії, пролунали вибухи, а потім зникло енергопостачання. Губернатор області Вячеслав Гладков заявив про атаку на енергетичні обʼєкти міста. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

О 20:00 (19:00 за Києвом) у Бєлгороді оголосили повітряну тривогу. Вячеслав Гладков заявляв, що на місто насуваються ракети. Вже за пів години російський губернатор повідомив, що внаслідок ракетного удару по Бєлгороду «серйозних пошкоджень» зазнав обʼєкт інфраструктури. Після вибухів у російському місті зникло світло, опалення та водопостачання. В атаці Гладков звинуватив ЗСУ, в Україні подію офіційно не коментували.

«Всі аварійні бригади буквально з перших хвилин перебувають на своїх місцях. Відбувається обстеження пошкодженого обладнання та відразу його відновлення», – заявив Вячеслав Гладков.

За даними російського телеграм-каналу «Пепел», під удар потрапили електропідстанції «Фрунзенська» та «Бєлгород». На АЗС у Бєлгороді утворилися великі черги, люди скуповують пальне для генераторів.

«Бачу скупчення на АЗС, швидше за все, це жителі, які не встигли завчасно запастися паливом для своїх генераторів і зараз якраз його купують. Хотів сказати, що палива в області достатньо, всі АЗС у нас працюють, тому потрібно трошки від'їхати до передмістя для того, щоб купити дизпаливо чи бензин для своїх генераторів та не створювати великої черги», – написав Вячеслав Гладков.

Нагадаємо, 28 вересня 2025 року у Бєлгороді також після вибухів зникли електроенергія та водопостачання. Тоді під атаку потрапила Бєлгородська теплоелектроцентраль та електропідстанції «Луч».

А в ніч на 25 січня 2026 року блекаут стався одразу у трьох містах Росії: Бєлгороді, Таганрозі та Пермі. Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявляв, що місто атакували з реактивних систем залпового вогню HIMARS.