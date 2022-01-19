Чоловік перебував на другому поверсі та не міг самостійно покинути будинку

У Самборі на пожежі врятували 68-річного чоловіка. Випадок стався близько 02:04 середи, 19 січня, на вул. Коцюбинського. Чоловік не міг самостійно покинути будинок. Внаслідок пожежі пенсіонер отримав важкі опіки.

«Пожежа виникла в двоповерховому цегляному житловому будинку критому бляхою, розміром 10×12 м. На момент прибуття рятувальників до місця виклику дах будинку був повністю охоплений вогнем», – повідомили у ДСНС.

Фото ДСНС

Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення робіт із розвідки місця пожежі, на другому поверсі будинку виявили чоловіка, який самостійно не міг покинути задимлену будівлю. По висувній драбині чоловіка спустили на землю та передали медикам.

Потерпілий – власник будинку, чоловік 1953 року народження. Після огляду медиків його з опіками верхніх дихальних шляхів у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Самбірської районної лікарні.

Пожежу ліквідували 04:34. Вогонь знищив дах будинку по всій площі, перекриття між другим поверхом та горищем, частково речі домашнього вжитку та стіни і перекриття між першим та другим поверхами.

Пожежу ліквідовували 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини пожежі встановлює поліція.