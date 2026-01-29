Подія сталася у селі Романківці

У селі Романківці Сокирянської громади 28 січня сталася бійка між прикордонниками та місцевими мешканцями. Під час конфлікту один з військовослужбовців застосував вогнепальну зброю, але ніхто не постраждав. Відео інциденту у фейсбуці опублікував голова Сокирянської міської ради і зазначив, що такі дії неприпустимі, тож він звернувся в поліцію.

У четвер, 29 січня, міський голова Сокирян Василь Козак у фейсбуці оприлюднив допис та відео з начебто бійкою працівників прикордонного загону з жителями села Романківці. Він зазначив, що військові намагалися затримати чоловіка, повалили його додолу, а коли не зуміли, то використали вогнепальну зброю. На відео чутно один постріл. Після цього на місце збіглися працівники та відвідувачі місцевого магазину, а прикордонники сіли в мінівен і поїхали. Зі слів Василя Козака, про цю подію йому повідомили місцеві жителі.

«Я негайно виїхав на місце. Поспілкувавшись зі свідками події. Зрозумів, що свавілля в населеному пункті було вчинено працівниками прикордонної служби, які, на мою думку, приїхали до Сокирянської громади для виконання приватного замовлення щодо затримання громадянина. За моїм викликом на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факти правопорушення та опитала свідків», – написав Василь Козак.

У коментарі ZAXID.NET речник Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв зазначив, що на відео справді є прикордонники, а ситуація пов’язана з незаконним вивезенням військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

«Військовослужбовці ДПСУ постійно проводять роботу, направлену на охорону та захист державного кордону. На опублікованому відео дійсно представники ДПСУ, але наразі я не можу коментувати заходи з протидії протиправній діяльності на державному кордоні, поки вони ще тривають», – сказав речник.

Щодо застосування вогнепальної зброї Ігор Заруднєв зазначив, що правоохоронці встановлюють всі обставини і згодом буде надана правова оцінка. Начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області Кароліна Маришева зазначила, що дійсно від голови громади надійшла заява і наразі триває перевірка за цим фактом, з'ясовують усі обставини конфлікту.