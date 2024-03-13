У згорілій будівлі в селі Климашівка знайшли тіло жінки

Вночі 13 березня у літній кухні в селі Климашівка Хмельницького району сталася пожежа. На місці події рятувальники виявили тіло 55-річної жінки.

Як зазначили у Головному управлінні ДСНС Хмельницької області, повідомлення про загоряння у допоміжній споруді житлового сектору надійшло рятувальникам близько 02:45. Коли вони прибули за вказаною адресою, то побачили, що полум’я охопило 20 кв.м. приміщення. Під час гасіння в літній кухні надзвичаники виявили тіло 55-річної місцевої жительки.

«Унаслідок пожежі пошкоджено речі домашнього вжитку. Причину загорання та обставини смерті жінки наразі встановлюють», – розповів ZAXID.NET начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Хмельниччини Олександр Гулько.

Додамо, що ввечері 12 березня у селищі Понінка Шепетівського району рятувальники також гасили пожежу у господарчій споруді. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі.