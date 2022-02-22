У селі Княгининок під Луцьком невідомі закинули «коктейль Молотова» у будинок колишнього голови ЖКГ села. Як повідомляють ЗМІ, причиною злочину може бути помста за борги одного з членів родини екс-чиновника.

Про випадок повідомив депутат Луцької міськради Ігор Курілін під час засідання бюджетної комісії у вівторок, 22 лютого. Він зазначив, що встановлені у селі Княгининок камери відеоспостереження не працюють, тому дільничі не можуть розкрити деякі злочини, вчинені на території села.

Зокрема, днями на одне з приватних обійсть невідомі закинули «коктейль Молотова». «Запалювальну суміш кидали у будинок колишнього голови ЖКГ Княгининка і ми не можемо подивитися, бо камери не працюють», – зазначив депутат. З його слів, інцидент стався декілька днів тому. У поліції Волині цю інформацію підтвердили і повідомили, що наразі розшукують тих, хто це вчинив.

Як стало відомо «Волинським новинам» з власних джерел, одна з версій, яка наразі розглядається – ймовірна помста за борги одного з членів родини.