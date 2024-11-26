У середу, 27 листопада, через роботи на газових мережах понад 30 вулиць Львова тимчасово залишиться без газопостачання. Про це повідомила львівська філія «Газмережі».

Перелік вулиць Львова, де вимикатимуть газопостачання:

вул. Плугова - 2а, 5, 7

вул. І.Миколайчука - 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40

вул. І.Мазепи – 2а, 2б, 27

вул. П.Орлика

вул. Студинського - 4, 6, 10, 12

вул. Дж.Ленона

вул. Щурата

вул. Очеретяна - 31, 10 в

ул. Розточчя, 168

вул. Варшавська - 124, 135, 135а, 143а, 191, 193, 201а, 143а

вул. Плужника - 3, 4, 5

вул. Випасова - всі будинки

вул. Заозерна – всі будинки

вул. Малоголосківська – всі будинки

вул. Щепова - 5а, 17

вул. Під Голоском - 17б, 17, 19, 21, 23, 4б, 4в, 22

вул. Орна – всі будинки

вул. Замарстинівська – 170д, 170е, 170ж, 170к, 170м, 170п, 170р, 170с, 170т, 239, 240, 233а, 233б, 233в, 180, 265, 267

вул. Кругла - 7а, 11

вул. На Нивах - 11, 13, 15

вул. Лінкольна – 6, 8, 21, 23

вул. Рільнича, 14

вул. Варшавська, 56

вул. Сихівська, 18

вул. Хоткевича, 16а

вул. Коломийська, 13а

вул. Заозерний провулок 1, 2, 3, 4, 5

вул. Топольний провулок 1, 2, 3, 4, 5, 6

вул. Топольна

вул. Шполянська, 22

вул. Міртова, 7

Також газопостачання не буде у с. Збиранка, за адресами: вул. Лісова, вул. Нова, вул. Садова, вул. СК Глорія, вул. Сонячна, вул. Шевченка.

Відключення газопостачання відбудеться з 10:00, відновлення – після 17:15, в міру виконання робіт. Мешканців просять перекрити робочі та контрольні крани та бути вдома при відновленні газопостачання.