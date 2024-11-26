У середу частина Львова залишиться без газопостачання
У середу, 27 листопада, через роботи на газових мережах понад 30 вулиць Львова тимчасово залишиться без газопостачання. Про це повідомила львівська філія «Газмережі».
Перелік вулиць Львова, де вимикатимуть газопостачання:
- вул. Плугова - 2а, 5, 7
- вул. І.Миколайчука - 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40
- вул. І.Мазепи – 2а, 2б, 27
- вул. П.Орлика
- вул. Студинського - 4, 6, 10, 12
- вул. Дж.Ленона
- вул. Щурата
- вул. Очеретяна - 31, 10 в
- ул. Розточчя, 168
- вул. Варшавська - 124, 135, 135а, 143а, 191, 193, 201а, 143а
- вул. Плужника - 3, 4, 5
- вул. Випасова - всі будинки
- вул. Заозерна – всі будинки
- вул. Малоголосківська – всі будинки
- вул. Щепова - 5а, 17
- вул. Під Голоском - 17б, 17, 19, 21, 23, 4б, 4в, 22
- вул. Орна – всі будинки
- вул. Замарстинівська – 170д, 170е, 170ж, 170к, 170м, 170п, 170р, 170с, 170т, 239, 240, 233а, 233б, 233в, 180, 265, 267
- вул. Кругла - 7а, 11
- вул. На Нивах - 11, 13, 15
- вул. Лінкольна – 6, 8, 21, 23
- вул. Рільнича, 14
- вул. Варшавська, 56
- вул. Сихівська, 18
- вул. Хоткевича, 16а
- вул. Коломийська, 13а
- вул. Заозерний провулок 1, 2, 3, 4, 5
- вул. Топольний провулок 1, 2, 3, 4, 5, 6
- вул. Топольна
- вул. Шполянська, 22
- вул. Міртова, 7
Також газопостачання не буде у с. Збиранка, за адресами: вул. Лісова, вул. Нова, вул. Садова, вул. СК Глорія, вул. Сонячна, вул. Шевченка.
Відключення газопостачання відбудеться з 10:00, відновлення – після 17:15, в міру виконання робіт. Мешканців просять перекрити робочі та контрольні крани та бути вдома при відновленні газопостачання.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter