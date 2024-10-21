Наразі усі матеріали щодо авто Kia EV6 передали правоохоронцям

На Львівщині у сервісному центрі МВС у місті Шептицький (колишній Червоноград) намагались зареєструвати автомобіль Kia EV6 (2023 року випуску), який розшукує Інтерпол за запитом Польщі.

Як повідомили на сторінці Сервісних центрів МВС у Львівській області 21 жовтня, у місті Шептицький до них звернулась жінка, щоб перереєструвати автомобіль Kia EV6 (2023 року випуску). Під час перевірки адміністратор сервісного центру МВС встановив, що цей кросовер розшукує Інтерпол за запитом Польщі.

Під час перевірки адміністратор сервісного центру МВС встановив, що машину розшукує Інтерпол за запитом Польщі

Речник сервісних центрів МВС Львівщини Сергій Бобра уточнив ZAXID.NET, що у базі даних не вказані підстави розшуку цього автомобіля Інтерполом, проте у більшості схожих випадків Інтерпол розшукує авто через заяви про їх викрадення. Наразі усі матеріали передали правоохоронцям.

Додамо, що, згідно з профільними сайтами з продажу авто, кросовер Kia EV6 (2023 р. в.) можна придбати в середньому від 30 тис. доларів (1,2 млн грн), авто без пробігу продають від 50 тис. доларів (2 млн грн).

У сервісних центрах МВС закликають бути особливо пильними під час купівлі авто, щоб не стати жертвами шахраїв.