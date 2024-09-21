Шахрай продав Volkswagen Golf, який перебував у заставі

Франківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю села Липівка Рогатинського району Івано-Франківщини Степанові Кривеню за продає автомобіля Volkswagen Golf, що перебував у заставі. Його визнали винним у шахрайстві та призначили умовний термін покарання.

За матеріалами справи, навесні 2022 року Степан Кривень розмістив на порталі OLX оголошення про продаж власного автомобіля Volkswagen Golf 2007 року випуску, на який з грудня 2021 року була накладена заборона щодо відчуження, оскільки автомобіль був у заставі за договором позики грошей.

Він приховав те, що автомобіль перебуває у заставі та під арештом, та продав його. Покупцями виявилося подружжя львів’ян, яке купило згаданий автомобіль за 4900 доларів на підставі письмової довіреності. Продавець запевнив, що львів’яни зможуть перереєструвати автомобіль на підставі цього документа. Через три тижні він скасував згадану довіреність.

У серпні 2024 року між Степаном Кривенем та потерпілими було укладено угоду про примирення. Він відшкодував подружжю завдану матеріальну шкоду (повернув кошти, заплачені за автомобіль) та компенсував ще 50 тис. грн моральної шкоди. Потерпілі зобов’язалися повернути автомобіль обвинуваченому.

Суддя Світлана Мартьянова визнала Степана Кривеня винним у шахрайстві (ч.2 ст. 190 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.