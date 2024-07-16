27-річний львів'янин займався шахрайством з продажем автозапчастин

Поліцейські викрили на шахрайстві 27-річного львів’янина, автомеханіка, який ошукав клієнтів на майже 500 тис. грн. Він брав завдаток за ремонт автомобілів та купівлю запчастин та привласнював гроші.

Як розповіли в поліції Львівщини, підозрюваний позиціонував себе як автомеханік та постачальник запчастин і спеціалізувався на ремонті автоматичних коробок передач.

«Клієнти привозили свої несправні автомобілі – майстер проводив діагностику, підтверджував, що агрегати дійсно несправні, після чого пропонував замовникам доставити запчастини або ж нові коробки передач та здійснити їх ремонт чи заміну. Автовласники передавали зловмиснику передоплату за запчастини та роботу, гроші він привласнював та витрачав на власні потреби», – йдеться в повідомленні поліції.

У такий спосіб підозрюваний ошукав 15 клієнтів – власників автомобілів Kia, Audi, Peugeot, Chery, Volkswagen, Renault, Ford, Mitsubishi, Mercedes-Benz та інших. Загальна сума завданих збитків становить майже 480 тис. грн.

Слідчі повідомили автомеханіку про підозру у шахрайстві (ч.1 та ч.2 ст.190 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.