Мешканець намагався зареєструвати у сервісному центрі МВС Toyota RAV4, яка виявилася в міжнародному розшуку

У сервісному центрі МВС у місті Дрогобич на Львівщині мешканець намагався зареєструвати кросовер Toyota RAV4, який перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу. У результаті за цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження, автомобіль вилучили.

Як розповіли у регіональному сервісному центрі МВС у понеділок, 2 грудня, нещодавно під час проведення реєстраційної операції адміністратор сервісного центру МВС в місті Дрогобич з’ясував, що автомобіль Toyota RAV4 перебуває у розшуку у базі Інтерпол.

«Відтак реєстраційні дії з автомобілем було припинено, а про знахідку повідомлено поліцію. Тепер уже слідчі буду встановлювати усі обставини справи», – повідомили в сервісному центрі МВС.

У регіональному сервісному центрі уточнили ZAXID.NET, що йдеться про Toyota RAV4 V покоління, які почали виготовляти у 2018 році. Середньоринкова вартість таких авто в Україні становить близько 30 тис. доларів. За фактом виявлення краденого авто поліцейські відкрили кримінальне провадження, автомобіль вилучили до з’ясування усіх обставин.