У «Шевченківському гаю» за ₴1,35 млн відреставрують дерев’яну церкву XIX ст.

У «Шевченківському гаю» відреставрують дерев'яну церкву святої Параскеви

У Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у Львові проведуть реставрацію пам’ятки архітектури XIX ст. дерев’яної церкви святої Параскеви із с. Стоянів, Радехівського району

За підсумками допорогової закупівлі, керівник музею уклав угоду про проведення капремонту та реставрації за понад 1,35 млн грн із колективним підприємством «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozzoro.

«На церкві місцями згнив ґонт, її гне замінювали, відколи церкву привезли на територію музею. Баня церкви протікала, відтак постала потреба у комплексній реставрації і ремонті», – зазначив ZAXID.NET керівник музею Роман Назаровець. За його словами, проект реставрації пройшов державну експертизу.

Відповідно до умов закупівлі, підрядник має розібрати старий ґонт, провести протезування аварійних ділянок зрубу церкви, замінити пошкоджених елементів склепінь бані церкви, облицювати стіни церкви ґонтом у півтори шари, піддашшшя – у два шари, а дашки та баню – у три шари. Також необхідно відремонтувати підлогу у церкві, очистити від нашарувань вікна та двері. Підрядник має відреставрувати хрести та змонтувати блискавкозахист. Роботи мають бути виконані до кінця 2018 року.

Зазначимо, що трибанна дерев’яна церква святої Параскеви була збудована у 1822 році у с. Стоянів на Радехівщині. Її перенесли до Музею народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» у Львові у 1975 році.