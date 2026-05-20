У 2026 році навчання в хмельницьких школярів завершиться 29 травня

Цьогоріч навчальний рік у школах Хмельницького завершиться 29 травня. У цей день заклади освіти проведуть свято останнього дзвоника. Про це ZAXID.NET повідомила начальниця відділу загальної середньої освіти департаменту освіти та науки Ірина Петричко.

Формат проведення останнього дзвоника кожна школа визначатиме самостійно з урахуванням безпекової ситуації та традицій закладу. Водночас літні канікули для школярів розпочнуться з 1 червня.

За словами Ірини Петричко, дату вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту для одинадцятикласників кожен заклад освіти визначатиме окремо.

Додамо, що у Луцьку свято останнього дзвоника проведуть 30 або 31 травня, залежно від формату навчального тижня, а вручення атестатів запланували на 26 червня. Водночас у Рівному школярі навчатимуться до 29 травня, а вручення документів про базову та повну загальну середню освіту розпочнеться з 18 червня.

