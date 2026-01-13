За підозрою у вбивстві затримали 31- та 63-річних громадян України

Швейцарські поліцейські затримали в містечку Марлі чотирьох підозрюваних у вбивстві чоловіка. Серед затриманих двоє громадян України, віком 31 та 61 рік. Про це у вівторок, 13 січня, повідомив польський радіомовник RMF24.

За даними швейцарських слідчих, у суботу ввечері, 10 січня, в містечку Марлі, яке розташоване в кантоні Фрібург, в квартирі виявили тіло чоловіка. Як з’ясували поліцейські, чоловікові завдали смертельні травми. Особу загиблого офіційно не підтверджено.

За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 36-річного громадянина Польщі, 28-річного громадянина Словаччини та двох громадян України віком 31 та 63 роки. За фактом вбивства та ненадання медичної допомоги слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліція та прокуратура наразі не розголошують жодної додаткової інформації.