У СІЗО Миколаєва знайшли мертвим фігуранта справи кримінального авторитета «Мультика»

У слідчому ізоляторі Миколаєва знайшли мертвим Дмитра Леонова – фігуранта справи за участю кримінального авторитета Михайла Титова на прізвисько «Мультик», повідомила обласна прокуратура.

Згідно з повідомленням, 23 березня об 11:30 у камері Миколаївського слідчого ізолятора знайшли тіло підозрюваного у кримінальному провадженні Дмитра Леонова без явних ознак насильницької смерті. Центральний відділ поліції розпочав кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Також з метою перевірки законності виконання службових обов’язків працівниками СІЗО прокуратура області розпочала кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки».

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 серпня 2017 року у Миколаєві у низки депутатів від «Опозиційного блоку» пройшли обшуки. Також обшукували багатьох відомих місцевих підприємців та департамент ЖКГ міської ради. У результаті обшуків затримали підприємця Михайла Титова, якого називають відомим в Миколаєві кримінальним авторитетом на прізвисько «Мультик», та чотирьох його спільників, серед яких був і Леонов. Їх звинувачують у заволодінні бюджетними коштами, вимаганні, рейдерстві, погрозах вбивством та інших тяжких злочинах.

За інформацією «Укрінформу», усі фігуранти цієї справи перебувають у в’язниці Маріуполя, де їм і було обрано запобіжні заходи. Але, з неофіційних джерел стало відомо, що Титова та Леонова привезли до Миколаєва для проведення слідчих заходів.