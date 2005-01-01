В Запоріжжі 17-річний хлопець до смерті побив екс-депутата з Херсонщини

У Запоріжжі затримали зловмисника, який побив та пограбував 35-річного екс-депутата Генічеської районної ради Херсонської області Костянтина Гурульова, котрий від отриманих травм помер у лікарні, повідомила в п’ятницю, 23 березня, місцева прокуратура.

«17-річний житель Запоріжжя 10 березня з метою заволодіння матеріальними цінностями завдав потерпілому щонайменше два удари в область обличчя, від яких він упав на землю. Після цього зловмисник заволодів його мобільним телефоном», – йдеться у повідомленні.

13 березня потерпілого госпіталізували, а 14 березня він помер від отриманих травм. Досудове розслідування триває.

Наразі зловмисникові готується повідомлення про підозру у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, а також у розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Таким чином зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін до 15 років.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», запорізька поліція розслідує причини смерті екс-депутата Генічеської районної ради Костянтина Гурульова, якого з травмою голови доправили до міської лікарні з залізничного вокзалу в Запоріжжі. Спочатку було відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу з поміткою «нещасний випадок».