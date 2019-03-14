У Словаччині мультимільйонера звинуватили в убивстві журналіста Яна Куцяка

Впливовому бізнесменові оголосили підозру більш ніж за рік після злочину

СвітКатерина Чурилова, 14 березня3230

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У Словаччині мультимільйонера звинуватили в убивстві журналіста Яна Куцяка
фото TASR
Маріан Кочнер

Найбагатшому бізнесмену Словаччини Маріану Кочнеру висунули звинувачення в убивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на словацький новинний сайт Aktuality.sk.

Маріан Кочнер – один із фігурантів матеріалів Куцяка, проти якого журналіст подавав кримінальну скаргу через передбачувані погрози. Поліція тоді закрила справу, навіть не допитавши Кочнера. Мультимільйонера вважають наближеним до партії влади SMER.

Слідчі висунули обвинувачення Кочнеру більш ніж за рік після резонансного убивства. Спеціальна прокуратура анонсувала прес-конференцію, на якій обіцяє оприлюднити деталі. Наразі відомо, слідчі вважають, що саме Кочнер віддав наказ убити Куцяка через його журналістську діяльність.

Раніше троє підозрюваних у вбивстві заявляли, що їх найняла колега Кочнера.

Нагадаємо, у лютому 2018 року журналіста-антикорупціонера Яна Куцяка та його дружину розстріляли у їхньому будинку у Словаччині.

Вбивство викликало великі протести в Словаччині, після чого прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і голова поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку. На них поклали відповідальність за те, що вони не розслідували діяльність Кочнера, хоча його підозрювали декількох злочинах, зокрема, економічних.

Маріан Кочнер – бізнесмен і колишній кандидат на пост мера Братислави, який погрожував Яну Куцяку. Хоча сам Кочнер стверджує, що перетинався з убитим журналістом всього раз на одній з прес-конференцій.

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