Трагічний інцидент стався у гімназії міста Списька Стара Вес

У словацькому місті Списька Стара Вес (Stara Wieś Spiska) затрили 18-річного нападника, підозрюваного у подвійному вбивстві, вчиненому у місцевій гімназії. Про це у четвер, 16 січня, повідомило видання Aktuality.

Трагічний інцидент стався вдень 16 січня у гімназії міста Спішська Стара Веса, що розташоване біля польського кордону. Внаслідок різанини загинули дві людини – заступниця директора та учениця цієї ж гімназії. Ще кількох постраждалих госпіталізували із ножовими пораненнями.

«Підтверджено дві смерті, ще один постраждалий – у критичному стані. Кількість інших постраждалих ще уточнюється», – розповіла представниця оперативного центру рятувальних служб Данка Капакова.

Хлопець, що вчинив різанину, фото Aktuality

Поліція оголосила у розшук 18-річного учня гімназії, якого підозрювали у нападі. Згодом його затримали. За повідомленням слідчих, внаслідок нападу поранення отримав вчитель та двоє однокласників нападника.

Нагадаємо, 17 грудня у США, штат Вісконсин, 15-річна дівчина відкрила вогонь у християнській школі, вбивши двох людей та поранивши ще кількох. Після нападу підлітка наклала на себе руки.