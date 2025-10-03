Жінка погодилася працювати на російські спецслужби

Оперативники контррозвідки управління СБУ Буковини під час робочого виїзду на схід виявили та затримали у Слов’янську на Донеччині коригувальницю російського ГРУ. Жінка наводила ворожі удари на лікарні прифронтового міста. Вона також працювала в магазині навпроти медустанови, а деталі ударів і пошкодження випитувала у свого чоловіка – водія швидкої допомоги.

Як встановило розслідування, агенткою ворогів виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська, яка чекала на повну окупацію регіону. У поле зору російського ГРУ жінка потрапила, коли повідомляла про наслідки ворожих прильотів по місту у місцеві телеграм-канали.

«Після вербування агентка почала шукати медустанови, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені військовослужбовці. Щоб отримати таку інформацію, вона випитувала деталі у знайомих та свого чоловіка – водія швидкої меддопомоги», – повідомили в СБУ в п’ятницю, 3 жовтня.

Крім цього, жінка дорогою на роботу постійно намагалася виявити місця розташування укріплених районів для військових дій та запасних командних пунктів ЗСУ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному звіті.

Співробітники СБУ запобігли передачі інформації ворогу та затримали агентку. Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору розвідданих і контактів з російським ГРУ.

Додамо, що влітку 2025 року, за даними медіа «Вчасно», лікарня у Слов’янську отримала масштабні пошкодження внаслідок масової атаки безпілотників. Обійшлося без жертв.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.