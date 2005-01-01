У справі Нелі Штепи змінився вже десятий склад суду

Чи отримає сепаратизм ще один шанс.

Неля Штепа із захисниками у суді

Колегія Орджонікідзевського районного суду Харкова задовольнила клопотання захисту колишньої міської голови Слов’янська Нелі Штепи про відвід суддів Вікторії Попової та Олени Саркісян та запасної судді Олени Бугери. Рішення суду опублікував адвокат Штепи Олександр Тананакін у Facebook.

«Відвід 10-го складу суду», — написав він. Згідно з документом, матеріали справи Штепи належить передати в канцелярію суду для проведення повторного автоматичного розподілу між суддями.

Захист аргументував відвід суддів їхньою можливою упередженістю у справі, пов’язаною з тим, що Попова і Бугера є переселенцями з зони бойових дій на Донбасі, а Саркісян отримувала погрози через справу Штепи.

Суд у справі перенесли на невизначений час.

Як пише «Громадське», під час судового процесу над колишньою міською головою Слов'янська Донецької області Нелею Штепою суддів залякували.

Раніше колегія Жовтневого райсуду Харкова, що розглядає справу колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, задовольнила відвід, заявлений захисниками Штепи головуючому судді і запасним суддям.

Перед тим прокуратура подала в суд клопотання про арешт Штепи.

11 січня Ленінський райсуд Харкова перервав засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, оскільки усі троє суддів узяли самовідвід.

Екс-голову Слов'янська Нелю Штепу звільнили з СІЗО звільнили під домашній арешт 20 вересня 2017 року. Її було затримано 11 липня 2014 року.

Нелю Штепу звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації.

Окрім того, висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.