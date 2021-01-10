36-річний Адам Джонсон (зліва) і 33-річний Джейкоб Ентоні Ченслі (справа) під час захоплення Капітолію

Федерельний суд округу Колумбія почав розгляд справи перших звинувачених в участі у заворушеннях в Капітолії США, про це повідомляє міністерство юстиції США.

Арештували, зокрема, 33-річного учасника конспірологічного руху QAnon Джейкоба Ентоні Ченслі, більше відомого як Джейк Анджелі або Q Shaman. Він увірвався до Капітолію з оголеним торсом у хутряній шапці з рогами, його обличчя було розфарбоване в кольори американського прапора, а в руках він тримав спис з прикріпленим прапором США. Джейку Анджелі висунули звинувачення в хуліганстві і насильницькому проникненні на територію держустанови.

Jacob Anthony Chansley, aka Jake Angeli, has been arrested for his participation in the #CapitolBuilding attack. pic.twitter.com/wQcnyLypj3 — Anonymous (@YourAnonCentral) January 9, 2021

Також під арештом опинився 36-річний Адам Джонсон. Під час штурму Капітолію він позував зі стійкою для промов спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Джонсона звинуватили в крадіжці державної власності, насильницькому проникненні в будинок і хуліганстві на території Капітолію.

Adam Johnson has been arrested. pic.twitter.com/RIuItugpqL — Shaun King (@shaunking) January 9, 2021

Заарештували також 60-річного Річарда Барнетта, який під час штурму позував у кабінеті спікера Ненсі Пелосі, закинувши ноги на стіл.

Officials say Richard Barnett, the man photographed sitting at House Speaker Pelosi's desk during the Capitol siege, has been arrested in Arkansashttps://t.co/DezQ11L1dg pic.twitter.com/ikvfuRpqGu — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 8, 2021

Всього після заворушень в Капітолії висунуті звинувачення 13 учасникам штурму. Серед іншого їх звинувачують в насильницькому проникненні і хуліганстві в Капітолії. Очікується, що кількість заарештованих може зрости, оскільки слідчі вивчають соцмережі, щоб ідентифікувати інших активних учасників штурму.