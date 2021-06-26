Засуджений за вбивство африамериканця Джорджа Флойда експоліцейський Дерек Шовін під час судового слухання у справі

У США суд засудив колишнього поліцейського з міста Міннеаполіс Дерека Шовіна до двадцяти двох із половиною років ув'язнення за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда у травні 2020 року, яке призвело до хвилі протестів та погромів, що відбувалися під лозунгами спротиву поліцейському насиллю та расовій дискримінації у США. Про це повідомляє Reuters.

Шовін перебував в одиночній камері відтоді як наприкінці квітня присяжні визнали його винним у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня та ненавмисному вбивстві Флойда. Адвокати екс-поліцейського планували оскаржити рішення через порушення процедури, але ці зусилля виявилися марними.

У звинуваченні у вбивстві другого ступеня йшлося, що Шовін став коліном на Флойда, що ненавмисно спричинило смерть чоловіка. У звинуваченні у вбивстві третього ступеня говорили, що Шовін поводився з «розбещеним розумом». У звинуваченні про ненавмисне вбивство йшлося, що до смерті Флойда призвела «злочинна недбалість».

Суддя Пітер Кахілл, приймаючи це рішення, послався на обтяжливі обставини: «зловживання Шовіном довірою й авторитетом», а також «особливу жорстокість, виявлену до Флойда». Згідно з вироком, Шовін може вийти на волю достроково, відбувши дві третини терміну ув'язнення (близько 15 років), у разі гарної поведінки.

Перед оголошенням вердикту екс-коп висловив співчуття родині загиблого, проте вибачитися не став.

«У майбутньому з'явиться нова інформація, яка буде цікавою. Сподіваюсь, речі подарують вам хоча б якийсь спокій», – сказав Шовін, не пояснивши, що мав на увазі.

Колишньому офіцеру поліції загрожувало до 40 років ув'язнення. Обвинувачення просило для Шовіна 30 років позбавлення волі. Захист екс-поліцейського просив не призначати йому тюремний строк і відпустити з зали суду.

Влада Міннеаполіса заплатить 27 млн доларів родині Джорджа Флойда, через смерть якого у США спалахнули масові протести.

Що сталося з Джорджем Флойдом?

46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня 2020 року після того, як його затримала поліція у Міннеаполісі, головному місті штату Міннесота. Флойда запідозрили у збуті фальшивих банкнот. Шовін, який затримував афроамериканця, притис його шию коліном і не відпускав навіть тоді, коли затриманий говорив, що не може дихати. Обвинувачення стверджувало, що саме це призвело до смерті афроамериканця.

дії поліцейських під час затримання афроамериканця зафіксували на камеру очевидці

(фото CNN)

Захист колишнього поліцейського вказував на те, що в крові Флойда були виявлені сліди наркотиків, які й могли спричинити смерть афроамериканця. Також адвокати Шовіна наполягали, що той діяв у межах своїх повноважень, а надати Флойду першу медичну допомогу заважали люди, які стояли поруч і критикували поліцейських.

Загибель афроамериканця призвела до численних протестів та бунтів проти поліцейського свавілля й расизму в США та деяких країнах Європи. Нерідко протести переростали у відверті погроми та акти вандалізму. Зокрема, учасники протестів проти расової несправедливості в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.

У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем.