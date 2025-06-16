Венса Болтера затримали після двох діб розшуку

У США поліція затримала підозрюваного у вбивстві голови демократів у Палаті представників штату Міннесота Мелісси Гортман та в замаху на сенатора штату Джона Гоффмана – 57-річного Венса Болтера. В авто підозрюваного у нападах на політиків виявили зброю та список держслужбовців із їхніми адресами проживання, повідомило у понеділок, 16 червня, агентство Reuters.

Венса Болтера затримали правоохоронці після двох днів пошуків. Розшук злочинця розпочався у суботу, 14 червня, коли чоловік у поліцейській формі скоїв замах на сенатора штату Міннесота Джона Гоффмана та його дружину, а приблизно через годину застрелив політикиню Меліссу Гортман та її чоловіка у власному помешканні.

Зазначається, що після скоєного чоловік почав перестрілку з поліцією та втік, покинувши своє авто. У ньому правоохоронці виявили три автомати АК-47, 9-мм пістолет та список політиків-демократів і державних посадовців, в яких були Гортман, Гоффман та губернатор штату Тім Волц.

У затриманні Болтера взяли участь сотні правоохоронців та 20 груп спецназу. За даними правоохоронців, чоловік був озброєний, але здався без стрілянини та застосування сили.

Затриманий Венс Болтер

Зазначається, 57-річний Венс Лютер Болтер мав зв’язки із євангельськими церквами й називав себе експертом із безпеки з досвідом роботи в Секторі Гази та Африці. Наразі правоохоронців встановлюють мотив нападу, а Болтер перебуває під арештом.

Нагадаємо, 14 червня Тім Волц повідомив про вбивство лідерки від Демократичної партії у Палаті представників штату Міннесота Меліссу Гортман у власному будинку. До того стрілець скоїв замах на сенатора Джона Гоффмана з дружиною, які вийшли до нього з будинку. Гоффманн отримав дев’ять кульових поранень, проте вижив. Його госпіталізували та прооперували.

Мелісса Гортман та Джон Гоффман

На думку Тіма Волца, подружжя Гортманів та Гоффманів стали жертвами «політично мотивованого вбивства». Зазначимо, і Гортман, і Гоффман – представники Демократичної партії США.

Правоохоронці повідомили, що стрілець щось сказав своїм жертвам, але не уточнили, що саме.