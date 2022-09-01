На момент прибуття рятувальників автомобіль згорів повністю

У Старичах на Львівщині ввечері 31 серпня згорів автомобіль Geely JL 7162. Внаслідок займання ніхто з людей не постраждав.

Як повідомили в управлінні ДСНС Львівщини, 31 серпня о 18:54 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Старичах горить автомобіль Geely JL 7162.

На місце пожежі виїхали рятувальники з Новояворівська та оперативна група Яворівського районного управління. На момент прибуття пожежників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Пожежу ліквідували о 19:14, однак автомобіль згорів повністю. Люди в пожежі не постраждали.