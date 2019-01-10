У Стрию 31-річний чоловік загинув внаслідок ножового поранення

9 січня у Стрию загинув 31-річний чоловік, якого ножем поранив його знайомий.

За повідомленням поліції, близько 19:30 у Стрию між загиблим та його знайомим, 40-річним місцевим мешканцем, виник конфлікт, під час якого останній завдав товаришу удару ножем у живіт. Чоловіка доставили у лікарню з проникаючим пораненням. Однак врятувати його лікарям не вдалося.

Загиблий – 31-річний мешканець Жидачівського району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Зловмисника затримали, суд має обрати йому міру запобіжного заходу.