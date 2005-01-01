У Стрию внаслідок пожежі згоріли три господарські будівлі

Пожежа виникла у вівторок, 26 грудня, на вул. Петлюри, 30 у Стрию. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку «101» о 13:51. Вогонь знищив 3 господарські будівлі. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу о 16:12 та запобігти згоранню 7 будівель.

Вогонь знищив 3 господарські будівлі, 6 м3 дров та пошкодив сусідню господарську будівлю. До гасіння пожежі залучили 15 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Обставини та причина виникнення займання встановлюються.