Пожежа на нафтобазі у Дмитріївці Тамбовської області РФ, 3 грудня 2025 рік

У ніч на 3 грудня безпілотники атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють моніторингові проєкти та російські телеграм-канали з посиланням на владу регіону.

Голова Тамбовської області РФ Євген Пєрвишов заявив, що пожежа виникла нібито внаслідок падіння уламків збитих безпілотників. На місце інциденту прибули пожежники та правоохоронці.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапила Нікіфоровська нафтобаза АТ «Тамбовнефтепродукт» в селищі Дмитріївка. Загальний обсяг резервуарного парку нафтобази становить 10,4 м³.

Крім того, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про пошкодження резервуарів з паливом після атаки дронів на регіон.

Міноборони РФ заявило про 102 перехоплених та збитих БпЛА цієї ночі.

Зауважимо, українське військове командування наразі офіційно не коментувало наслідки нічної атаки на РФ.