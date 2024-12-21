Безпілотники атакували Татарстан

Вранці суботи, 21 грудня, безпілотники атакували столицю російського Татарстану Казань. Кілька з них влучили у багатоповерхівки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Близько 07:30 у Казані ударний БпЛА врізався у будинок житлового комплексу «Лазурні небеса». На 37-му поверху будинку почалася пожежа. Російські Telegram-канали опублікували відео з місця події.

Приблизно за 50 хвилин, ще один БпЛА влучив у п’ятиповерхівку на вулиці Клари Цеткін. Там також почалася пожежа.

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Вже за кілька хвилин місцеві Telegram-канали повідомили про влучання ще одного безпілотника у будинок житлового комплексу «Манхеттен».

За даними Telegram-каналу Baza, Казань атакували щонайменше 8 ударних БпЛА, шість з них влучили у житлові будинки.

Додамо, що близько 06:00 російське міноборони відзвітувало про збиття 19 ударних БпЛА. Дев'ять безпілотників нібито збили над територією Бєлгородської області, п'ять – над Воронезької області, три – над акваторією Чорного моря та по одному – над територіями Курської області та Краснодарського краю.

О 07:30 міноборони Росії заявило про збиття безпілотників над Татарстаном. Однак кількість нібито збитих БпЛА там не повідомили.