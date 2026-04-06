Маджида Хадемі очолював розвідку з червня 2025 року

В Ірані внаслідок авіаційного удару по Тегерану загинув начальник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Маджид Хадемі. Про це повідомила 6 квітня газета Times of Israel із посиланням на іранські медіа та ізраїльських посадовців.

Іранське інформагентство Tasnim поширило заяву КВІР про смерть Маджида Хадемі внаслідок авіаудару по Тегерану. Інформацію про смерть іранського начальника розвідки також підтвердив міністр оборони Ісраель Кац.

За даними Associated Press, загалом внаслідок авіаудару по Тегерану загинули 25 людей.

Зазначимо, Хадемі обійняв посаду начальника розвідки КВІР у червні 2025 року, після того, як його попередник, Мохаммед Каземі, загинув разом з іншими офіцерами КВІР внаслідок авіаударів Ізраїлю.

Нагадаємо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. Під час американсько-ізраїльських ударів ліквідували майже всю владну та військову верхівку країни, зокрема, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці країн Перської затоки.