Територію орендували під стоянку для авто

У Тернополі комунальники розпочали демонтаж незаконних гаражів, які орендарі звели на автостоянці. Тернопільські правоохоронці паралельно зареєстрували кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва. Окрім знесених будівель, забудовник повинен сплатити штраф.

Незаконні гаражі на вул. Полковника Морозенка, 5-А в Тернополі підприємець побудував на земельній ділянці, яка спочатку була призначена під автостоянку. В договорі оренди, за який проголосували депутати міської ради, зокрема, зазначено, що орендар не мав права будувати на ній будь-які капітальні споруди.

У міській раді ZAXID.NET пояснили, що неодноразово зверталися до власника, щоб він усунув порушення, однак на приписи чоловік не реагував. Начальник управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко у дописі 5 вересня на своїй сторінці в Facebook зазначив, що 13 липня поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва на вулиці Полковника Морозенка, 5-А у Тернополі.

«18 липня Тернопільський господарський суд заборонив здійснювати будь-які будівельні роботи на даній земельній ділянці. Забудовника зобов'язали самостійно провести демонтаж споруд до 22 серпня, відповідно до рішення суду. Але забудовник цього не захотів», – повідомив начальник управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Демонтаж близько п'яти гаражів розпочали 4 вересня працівники комунальних служб та підрядних організацій. Наразі споруди частково розібрані. Роботу на ділянці забезпечують працівники поліції та муніципальної інспекції міської ради для того, щоб забудовник не перешкоджав демонтажу. У міській раді зазначили, що демонтаж триватиме ще кілька днів.