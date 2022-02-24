Практично усі мешканці мають спуститися в укриття

У Тернополі оголосили повітряну тривогу і попросили сховатися усіх в укриття. Спочатку в місті близько 23:30 почали лунати сирени. А потім по вулицях почали їздити автомобілі, через яких сповіщали людей, що необхідно сховатися в укриття.

Про повітряну тривогу повідомив також міський голова Тернополя Сергій Надал. «Ми в Тернополі отримали інформацію про можливу повітряну тривогу. У зв’язку з цим з метою маскування вимикаємо зовнішнє освітлення. Будь ласка, вимкніть освітлення у домівках і квартирах. Будьте уважні, як тільки почуєте сигнал оповіщення, спускайтеся в укриття», – повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Також він додав, що зовнішнє освітлення вимкнули в Тернополі з маскувальними цілями. Ці заходи потрібні, щоб відбивати ймовірні ракетні чи авіаудари.

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